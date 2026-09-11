Лавров раскрыл истинные цели США после 11 сентября

США использовали реакцию в мире на теракт 11 сентября 2001 года, чтобы расширять свое влияние.

Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала РБК. Вашингтон под предлогом борьбы с терроризмом принялся реализовывать свои геополитические планы. Это проявилось в Афганистане, Ираке, Ливии, а также в Грузии и на Украине.

"США воспользовались этой международной солидарностью, принятой резолюцией, которая одобряла их военную операцию и создание международной коалиции", - сказал министр.

11 сентября 2001 года два пассажирских самолета, захваченные боевиками Боевики "Аль-Каиды", врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер поразил здание Пентагона, а четвертый рухнул в поле возле Питтсбурга в штате Пенсильвания.

По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189, а в Пенсильвании — 44 человека. Теракт 11 сентября стал крупнейшей в мировой истории террористической атакой.