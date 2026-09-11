Как выглядит неизвестный сын Леонида Якубовича: копия отца, даже усы одинаковые

У ведущего шоу "Поле чудес" двое детей. Дочь Варвара довольно медийная персона, она поет и пишет стихи, недавно выпустила фэнтази-роман. А о сыне Леонида Аркадьевича долгое время ничего не было слышно.

Якубович внезапно решил рассекретить наследника. Ведущий пришел с сыном на премьеру фильма. Мужчина вел себя очень скромно, но от общения с журналистами не отказывался

53 года назад мальчика Леониду Аркадьевичу родила его вторая жена. Якубович назвал наследника Артемом. Ведущий практически не видел, как растет его сын.

"Денег тогда не было. Я работал с утра до ночи. Приходил домой спал часа два и снова на работу", — оправдывается теперь шоумен.

Артем вырос копией отца. "Как две капли воды: тот же овал лица, нос, голубые глаза и обаятельная улыбка", — описывает мужчину журналист НТВ. У наследника Якубовича даже есть усы. Сын ведущего взял фамилию матери, чтобы его не попрекали звездным родством, ведь он тоже работает на телевидении. Правда, за кадром.

В последние годы отец с сыном стараются проводить вместе как можно больше времени. Оба увлекаются рыбалкой и бильярдом.

Артем уже давно создал собственную семью. У него совсем взрослая дочь. 26-летняя Софья окончила Академию внешней торговли. Девушка не хочет зависеть от семьи, поэтому со студенческих лет работала в сети ресторанов фастфуда. Она не принимает материальную помощь ни от деда, ни от отца.

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Леонид Аркадьевич мечтает, что скоро Софья подарит ему правнуков, но Артем намекнул, что ведущий зря надеется, девушка нацелена на карьеру и о создании семьи пока не думает.