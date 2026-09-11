День рождения ребенка в торговом центре обернулся трагедией

В Иванове возбудили уголовное дело после падения шестилетнего мальчика в развлекательном центре.

Трагедия произошла в парке аттракционов "Мисти Парк" в ТЦ "Ясень "днем 10 сентября. Именинник забрался по фасаду одной из горок наверх, после чего сорвался и упал с высоты. Мальчика экстренно госпитализировали, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Установление обстоятельств гибели ребенка также контролирует районная прокуратура. Сейчас парк аттракционов закрыт.