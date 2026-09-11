"Слава Богу, что это случилось": Поплавская высказалась о беде Ларисы Долиной, которая осталась без денег и квартиры

Несколько месяцев назад Лариса Долина стала жертвой мошенников. Певица под давлением злоумышленников продала свою роскошную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и через курьеров отдала им все деньги. Осознав, что попала в лапы преступников, артистка отказалась отдавать жилье покупательнице. Но после серии судов новая собственница въехала в квартиру Долиной.

Яна Поплавская прокомментировала эти события. Она не стала подробно обсуждать ситуацию, но отметила важный положительный момент во всей этой истории: благодаря этому прецеденту тысячи людей получили возможность оспаривать аналогичные ситуации в суде. "Слава Богу, что это случилось", - заявила актриса, при этом отметив, что она не злорадствует.

Однако артистке совершенно не понравилось, что Лариса Долина публично похвалилась тем, что влиятельные друзья подарили ей большую квартиру, объединенную из двух поменьше. "Зачем человек выставляет в соцсетях, что ей подарили квартиры, а не одну, а две. Меня это искренне поражает", - призналась Поплавская.

Актриса рассудила, что известный и талантливый человек не всегда будет вести себя в миру соответственно со своим статусом. Она напомнила, что настоящие "глыбы" всегда пеклись о своей репутации, потому что "звезда всегда должна быть легендизированной", передает Teleprogramma.org.

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