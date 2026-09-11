В России заработала линия психологической помощи для школьников и родителей

Сегодня по всей стране открылась линия психологической помощи для школьников, родителей и педагогов. Её специалисты будут работать круглосуточно в режиме онлайн.

Заявители могут бесплатно обратиться к ним с самыми разными вопросами. Например, родители смогут поделиться переживаниями по поводу успеваемости ребёнка или низкой мотивации к учёбе. А сами подростки рассказать о конфликтах со сверстниками и взрослыми, и получить квалифицированную консультацию. На линию уже поступили первые звонки.

"Я ещё раз обращаюсь ко всем и родителям, и школьникам - не бояться звонить. У нас организована система таким образом, что мы будем реагировать на каждый звонок. Это не позволит ситуации дальше развиваться. Это позволит быстро оказать помощь и решить ту или иную проблему или тот или иной вопрос", - отметил Сергей Кравцов, министр просвещения России.