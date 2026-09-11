Сервис "Мосбилет" присоединился к акции #ВыбираемВместе

Голосующие онлайн на выборах в Госдуму смогут получить баллы "Мосбилета". Сервис "Мосбилет" впервые стал партнером акции #ВыбираемВместе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Там размещена подробная информация, а также порядок проведения акции.

"Для того чтобы пополнить баланс баллов "Мосбилета", используя призовые баллы акции "#ВыбираемВместе2026 — Москва", после проведения розыгрышей акции потребуется авторизоваться на сайте программы "Миллион призов" с помощью учетной записи mos.ru и перейти в категорию "Развлечения и досуг" (подкатегория "Театры, концерты и другие события"). Далее необходимо зайти в карточку "500/1000 баллов "Мосбилета", выбрать предпочитаемый номинал пополнения и нажать кнопку "Пополнить баланс". На странице появится окно для подтверждения списания призовых баллов. Сразу после подтверждения баллы "Мосбилета" будут начислены на баланс пользователя. Операция отобразится в разделе "История операций" в личном кабинете сайта "Миллион призов". Проверить баланс и историю операций можно в личных кабинетах после авторизации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на сайте программы "Миллион призов" обновили каталог поощрений. Полный перечень сервисов, за активность в которых начисляются баллы, доступен на официальном сайте программы.