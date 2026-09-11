Верующие в Москве смогут поклониться мощам Спиридона Тримифунтского

Верующие в Москве смогут поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского. Ковчег с десницей будет доступен для поклонения с 15 по 19 сентября.

Святыня была доставлена в Россию с острова Корфу 17 августа по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. До 20 сентября ковчег побывает в 12 регионах страны.

В Москве мощи будут находиться в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Поклониться святыне можно будет ежедневно с 08:00 до 20:00, а 20 сентября – с 08:00 до 14:00. Перед мощами московское духовенство будет совершать молебны.

С 15 сентября начнет работать горячая линия для паломников по номерам 8 (495) 637-41-15 и 8 (495) 637-51-50, а также электронная почта spiridonmoscow@yandex.ru.

Организаторы рекомендуют верующим одеваться по погоде, брать с собой запас воды и следить за актуальной информацией на официальных ресурсах, посвященных принесению святыни в Россию.