Иностранные наблюдатели за выборами приступили к работе в России

Двенадцать международных миссий иностранных наблюдателей будут следить за ходом выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сегодня на заседании избиркома сообщила председатель ЦИКа.

По словам Эллы Памфиловой, зарубежные специалисты уже приступили к работе в России. Им предоставлены все необходимые материалы и информация о подготовке к голосованию. Рассказала руководитель комиссии и о попытках киевского режима сорвать и дискредитировать кампанию. Впрочем, безуспешно.

"Мошенники от имени избирательной комиссии ДНР рассылают жителям региона поддельный документ якобы для оформления вознаграждения за подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы. Хочу обратить внимание ваше, что такие рассылки комиссия не делает, иностранные почтовые сервисы не использует. Тем более, в фальшивке даже нашли неверную нумерацию, список документов", - рассказала Элла Памфилова.