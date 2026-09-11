Геннадий Зюганов посетил Кировский завод в Петербурге

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов продолжает свою рабочую поездку в Санкт-Петербург, которая началась накануне днём. В программе - посещение крейсера "Аврора".

Перед этим глава Компартии осмотрел ведущее машиностроительное предприятие - Кировский завод. Геннадию Зюганову показали производственные цеха и центр подготовки кадров. Также лидер коммунистов пообщался с трудовым коллективом.

"Он сегодня главный поставщик в наши поля уникальной тракторной техники и дорожно-строительной…Здесь полная локализация производства. Раньше всё надеялись на Запад, здесь они построили новые цеха", - отметил Геннадий Зюганов.