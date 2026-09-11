В Москве проходит организованный "Справедливой Россией" форум Супер-мама

В Москве сегодня проходит Всероссийский форум Супер-мама, организованный партией "Справедливая Россия". Он посвящён актуальным вопросам, которые касаются миллионов женщин по всей стране.

Это совмещение материнства и профессионального развития, обеспечение социальной защищённости, поддержка женского предпринимательства и не только. Форум объединил около 200 участниц, в том числе представительниц общественных организаций, а также экспертов и гостей из разных регионов.

"Нам очень важно сегодня услышать наших женщин, их голос. Их жизненный опыт ляжет в основу нашей предвыборной программы. Очевидно, что программы партии, касающиеся благосостония наших женщин - она не просто пункт программы - это нерв нашей политической работы завтра - на протяжении всей работы Думы 9-го созыва. Уверен, наш голос будет услышан, а сегодня мы внимательно послушаем наших женщин", - отметил Руслан Татаринов, заместитель председателя партии "СР".