Российские военнослужащие освободили населенные пункты Зоревка в Запорожской области и Новогришино в ДНР.

Над селом Зоревка взяла контроль группировка войск "Восток", а село Новогришино было освобождено усилиями подразделений группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Новогришино находится на южном берегу реки Водяная, а Зоревка находится на границе Днепропетровской и Запорожской областей. При освобождении последнего населенного пункта наши войска взяли под контроль район обороны площадью более четырех квадратных километров и уничтожили до двух взводов украинских формирований. Освобождение Зоревки расширило зону контроля под Коммунаровкой

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили населенные пункты Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области.