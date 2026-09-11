В ГКБ имени Филатова спасли москвичку с расслоением аорты

В городской больнице имени Филатова спасли москвичку, которую экстренно доставили в клинику с расслоением аорты. Главное было не допустить разрыва жизненно важного органа. Молодой женщине уже оказывали помощь в этой клинике, и врачи были в курсе проблемы. Постоянное наблюдение и точная диагностика позволили медикам действовать оперативно и слажено.

Нестерпимая боль в груди стала последним воспоминанием Ольги Уваровской. Ни испуганное лицо отца, который был рядом и держал её за руку, ни сирен скорой помощи она не помнит. Очнулась женщина уже в реанимации.

Ольга узнала, что за ее жизнь врачи боролись больше четырёх часов. У нее расслоилась аорта. Это крайне опасное для жизни состояние. Единственный шанс на спасение – экстренная операция.

"Разрыв аорты - это достаточно спонтанная ситуация. Ее предсказать невозможно. Поэтому очень важно, чтобы пациент успел доехать до стационара. Время играет основной фактор. Поскольку, если не сделать операцию в течение часа, то пациент погибнет от сдавливания сердца тромбом", - рассказал Николай Баяндин, врач, сердечно‑сосудистый хирург.

Усложняли ситуацию сопутствующие диагнозы - почечная недостаточность и гипертония. Чтобы её спасти, врачам предстояло выполнить сложную операцию и проделать ювелирную работу – удалить восходящую аорту и часть её дуги и заменить поврежденные участки синтетическим протезом.

"Останавливается кровообращение. Вся кровь уходит в аксегинатор, это такой резервуар, и оперируем сухую аорту, когда видно хорошо ткани. Сложность в том, что у пациентки раньше было выполнено стентирование аорты, это как бы повторное вмешательство. Нам удалось справиться с этим", - пояснил Николай Баяндин.

Повторные операции всегда более сложные технически. Но врачи больницы хорошо знали свою экстренную пациентку. В ГКБ имени Филатова Ольгу спасают уже второй раз.

Аортальная патология коварна. Если в одном месте стенка сосуда оказалась слабой и расслоилась, то и остальные участки находятся в зоне риска. Но Ольга настоящий оптимист, быстро восстанавливается после операции и смотрит в будущее без страха, потому что знает: она под надежной защитой опытных хирургов.