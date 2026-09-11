В СТИ стартовал новый театральный сезон

В СТИ начали театральный сезон с премьеры. Сергей Женовач поставил "Дыру" - комедию абсурда классика советской драматургии Александра Галина.

Тихую размеренную жизнь маленького провинциального городка буквально переворачивает странная телеграмма, в которой местным чиновникам приказывают заготовить 200 бочек воробьёв.

Действие превращается в фантасмагорию, где анекдот переплетается с глубоким философским смыслом. Пьеса, написанная в 70-х годах минувшего столетия, когда-то была настоящим хитом. И вот теперь обретает новое звучание.