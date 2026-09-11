В столице пройдет Московский осенний велофестиваль: что важно знать

Информация для автомобилистов. Уже завтра в столице пройдёт Московский осенний велофестиваль, а также велогонки "Москва" и "Россия". В связи с этим в течение дня ожидаются перекрытия движения, в том числе на Садовом кольце.

Ещё с ночи будет закрыта Университетская площадь в районе пересечения с улицей Косыгина. Основные ограничения начнутся с 7 утра по Садовому кольцу в каждом направлении, на Воробьевском шоссе, Бережковской набережной и набережная Тараса Шевченко, а также на Большой Дорогомиловской улице, Бородинскому мосту и Смоленской улице.

Снимать ограничения будут по мере прохождения велоколонны. На всех участках будет запрещена парковка. Водителям рекомендуют заранее планировать свои поездки.