"Мало времени осталось": актриса Агния Кузнецова выступила с душераздирающим признанием

Агния Кузнецова недавно сообщила, что рассталась с отцом своего единственного сына Андрона. Однако она сумела сохранить с экс-супругом хорошие отношения, отец проводит много времени с наследником. По мнению актрисы, после пяти лет мальчику нужен больше именно папа, а не мама.

Сама же артистка после рождения сына пересмотрела свои взгляды. "Когда я родила сына в 34 года, я поняла, что в принципе больше ничего делать и не надо. А знаете, что я подумала, когда забеременела? У меня, карьеристки, в голове было: "Господи, мне теперь не надо работать, как хорошо!"... Я поняла, что я бессмертна, что все остальное фигня и хрень полная, не надо никуда бежать и ни за что бороться. У меня все хорошо, я узнала, что такое настоящая любовь и счастье", - сообщила Кузнецова.

Актриса мечтает родить второго ребенка. "Мало времени осталось, надо как-то быстрее делать все это. Я смотрю на бездетных 40-летних артисток и думаю: "Что ты тут бегаешь, иди рожай детей". Родить ребенка — это круто, а твои роли никто не вспомнит через пять минут после твоей смерти", - убеждена артистка.

Когда Агния не работает, она старается проводить время с сыном, они много путешествуют. По словам актрисы, именно море лучше всего ее восстанавливает и придает сил. Когда же Кузнецова работает, она нередко берет с собой наследника. Ему нравится эта атмосфера, но становиться актером он не хочет. Мальчик скоро пойдет в школу, а пока же посещает подготовительные занятия. Агния старается Андрона не перегружать, считая, что у ребенка "должно быть детство", сообщает "Теленеделя".

Будучи по натуре страстной, нервной, дерганой и неудержимой натурой, Кузнецова призналась, что никак не может "успокоиться". Однако достигнув 40 лет, ей удалось немного замедлиться и почувствовать покой и гармонию.

"Наступил такой прекрасный возраст, когда есть жизненный и профессиональный опыт, и силы, и молодость. Считаю, что 40 лет — это рассвет для женщины,еще можно родить, победить, построить. База есть— ребенок, дом, список ролей, небольшой авторитет, и сверху еще можно сделать что-то", - рассуждает Агния.

Она отметила, что уже не хочет никому нравиться, а хочет жить так, как ей надо, "без цензуры". "Я человек очень страстный, ненасытный и в работе, и в личной жизни, многие от меня страдают... Пожелала бы себе здоровья, чтобы тревога нивелировалась, больше доверия миру, себе и любви к себе. Я себя не щажу, для любимых могу постараться, а для себя — нет, вот хотела бы научиться стараться для себя", - выступила с душераздирающим признанием актриса.

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