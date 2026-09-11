Лариса Гузеева угодила в грандиозный скандал: "Позорище таким заниматься!"

Ведущая программы "Давай поженимся!" снова попала в грандиозный скандал. Только-только утихло дело о продаже несуществующих вилл на Бали, как Лариса Гузеева снялась в новой рекламе на грани фола.

Актриса на своей странице в соцсети опубликовала ироничный ролик, в котором высмеяла худеющих коллег. Звезда ТВ дала понять, что многие артисты лукавят, рассказывая о своих диетах.

"Всем привет! Многие мои коллеги сбросили за лето по 35-40 кг, просто отказавшись от картошки и макарон. И мы, конечно, все в это верим", — сказала Лариса. А дальше заслуженная артистка России отрекламировала препарат для похудения, который достала из холодильника.

"У меня есть секрет, правда, не такой звездный. Очень бюджетно, очень эффективно. Но только по медицинским показаниям", — заявила Гузеева, демонстрируя упаковку препарата.

Народ был шокирован увиденным. Ведь у подобных препаратов обычно имеются противопоказания, побочные эффекты, а актриса рассказывает только о плюсах. "Сначала коттеджи на Бали, а теперь лекарство! Что деньги делают!"; "Позорище таким заниматься!"; "И вас заманили. Если не будет хорошей физической нагрузки, то мышцы истончаются на этих всех уколах"; "Эх, Лариса... Грустно", — пишут пользователи Сети.

Напомним, что ранее Гузеева была втянута в громкий скандал с виллами на Бали, которые рекламировала вместе с Сергеем Домогацким. Блогера многие называют мошенником — 60 человек, поверивших ему, остались с ни с чем. Актриса заявляла, что не имела отношения к мошеннической схеме с виллами. Более того, Гузеева призналась, что сама стала жертвой Домогацкого.