Собянин рассказал о новых высокотехнологичных производствах Москвы

Москва уже в течение нескольких лет переживает бум промышленного строительства. Как заявил сегодня мэр столицы Сергей Собянин в соцсетях, практически каждый месяц в городе открывают новые высокотехнологичные производства.

Так, на одном из предприятий организован серийный выпуск силовой электроники полного цикла. Продукция уникальна для нашей страны, при этом соответствует всем мировым стандартам и современным требованиям.

Другая компания начала разработку и выпуск электронных плат. Продукцию используют в телекоммуникации, транспорте, промышленности. Также создаются комплектующие для роботизированных систем. Для этого на производстве установили уникальные робототехнические комплексы.