Галкин* случайно раскрыл неудобный секрет Пугачевой - это увидели все

Алла Пугачева и Максим Галкин* покинули Латвию и возвращаются домой на Кипр. Артисты сделали короткую передышку в Турции.

Примадонна и юморист остановились в Стамбуле. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" молодой супруг опубликовал видео, на котором запечатлел легендарную жену. Та призналась, что впервые в Турции. Это заявление очень удивило комика.

Комментаторы же обратили внимание, что Галкин* раскрыл сразу два секрета Пугачевой, причем один - неудобный. Дело в том, что артист снял Аллу в таком ракурсе, что сквозь шиньон просвечивает кожа головы. С возрастом Примадонна явно страдает алопецией, сделали вывод интернет-пользователи.

Кроме того, особо наблюдательные фанаты обратили внимание на тонометр, который оказался рядом с певицей. Они предположили, что Примадонна может неважно себя чувствовать в результате предпринятого путешествия.

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Известно, что уже давно артистку предупредили об опасности полетов из-за проблем с сосудами и давлением. Алла Пугачева страдает целым букетом хронических заболеваний. Обычно она предпочитала передвигаться наземным транспортом, поэтому не исключено, что и в этот раз Примадонна воспользовалась им и паромом, чтобы наконец оказаться дома.

*включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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