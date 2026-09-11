ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%, сообщила пресс-служба регулятора.

Также в отчете ЦБ говорится, что по итогам года инфляция в России составит 6-7%, вернется к 4% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Экономика растет умеренными темпами, отметили в Центробанке. Текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось.

Также указано на то, что напряженность на рынке труда постепенно снижается, а безработица находится вблизи исторических минимумов, но в последние месяцы немного возросла.

Денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие.