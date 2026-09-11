"Вплоть до мобилизации": Лукашенко решил "встряхнуть армию"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует провести проверку боевой готовности всей армии.
"Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время", - сказал белорусский лидер, слова которого приводит РИА Новости.
Как уточнил Лукашенко, проверять будут всех - "вплоть до мобилизации".
Беларусь готовится к войне, чтобы ее не было, заключил глава государства.
Ранее Лукашенко оценил результаты проекта по отправке нерадивых крестьян в армию. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".