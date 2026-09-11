Путин и Моди провели переговоры накануне саммита БРИКС в Нью-Дели

Программа визита Владимира Путина в Индию, где 12 сентября состоится саммит БРИКС, началась со встречи с премьер-министром страны=хозяйки Нарендрой Моди.

Моди подарил Путину книгу с древнеиндийским трактатом о жизни "Тирукурал" на русском языке.

Лидеры находятся в постоянном контакте. В прошлый раз виделись около двух недель назад - на саммите ШОС в Бишкеке. В декабре Путин был в Нью-Дели с государственным визитом.

Официальной встречи с другим важным партнером России - председателем КНР Си Цзиньпином - не запланировано, но, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, лидеры могут пообщаться в кулуарах форума.