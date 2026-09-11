Заявление Виктории Макарской, мужа которой называют тираном: "Всеми силами стремлюсь стать свободной"

Виктория Макарская выступила с заявлением. Известная артистка намерена бороться за свободу всеми силами.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" супруга артиста Антона Макарского сообщила, что "выбирает свободу". "Всеми силами стремлюсь стать свободной от гордыни. Она убивает, разрушает, сидит занозой в голове и сердце! Ведь там, где она приживается, эта поганая гордыня- зараза, там никогда не поселятся ни Счастье, ни Любовь", - убеждена Виктория.

Кроме того, артистка хочет освободиться от тщеславия, зависти, раздражения, гнева, обжорства, лени, блудных помыслов и уныния. А еще Виктория боится за детей и от этого страха тоже хочет избавиться.

"Счастье приходит к СВОБОДНЫМ. Нет счастья - ищи, от чего ты зависим, от чего ты так страдаешь. И становись свободным от этого", - заключила Макарская.

В заключение она призвала всех подписчиков начать хотя бы думать о свободе от всего, что действует разрушающе. "Задуматься хоть немножечко том, что пора бы уже прекращать страдать в темнице своих несвобод. Мы можем хотя бы начинать в мыслях стремиться к совершенно Новой свободной жизни. Постараться хоть маленечко захотеть преобразить своё тело, психику и душу", - призвала артистка.

Многие поклонники поддержали Викторию. Нашлись и такие интернет-пользователи, кто предложил Макарской "освободиться от мужа". Дело в том, что Антона Макарского уже несколько лет обвиняют в неуважительном отношении к жене. Якобы актер не дает Виктории и слова сказать во время интервью, а дома ведет себя как настоящий тиран. Но артистка в ответ на это лишь улыбается.

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