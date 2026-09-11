"Я не смогу воспитать": Сергей Соседов сделал полное печали и боли признание о детях

Сергею Соседову уже 58 лет. Ведущий так и не завел собственную семью и живет с любимой мамой. По словам критика, он отказался от мечты иметь детей.

Еще пару лет назад, Соседов страстно хотел наследника. Но спустя время телеведущий трезво оценил свои силы и возможности, и понял, что не сможет стать хорошим отцом.

"Я раньше мечтал о детях, но не говорил о своих сомнениях. А они у меня появились. Дело в том, что сегодня другое время, другая эпоха, другие дети, их надо по-другому, наверное, воспитывать", — признался Соседов в интервью на канале НТВ.

Музыкальный критик уверен, что как бы хорошо он не воспитывал своего ребенка, какие бы ценности ему не прививал, общество окажет пагубное воздействие и малыш вырастет совсем чужим человеком.

"Я человек советской закалки, советского воспитания, я противник всяких гаджетов и компьютеров, я ненавижу соцсети. А детей с самого раннего возраста воспитывают на этих гаджетах, с годовалого возраста они уже что-то там набирают. Я бы не хотел, чтобы мои дети так росли. Запрещать гаджеты тоже нельзя, иначе дети будут изгоями в том обществе, где им предстоит жить", — объяснил Соседов.

Одинокой старости шоумен не боится. Он уверен, что найдутся люди, пусть и не родственники, которые о нем позаботятся. Уж стакан воды ему точно попадут.