Красавица-дочь Куценко и Порошиной вышла замуж. Первые кадры со свадьбы

Дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко Полина вышла замуж. Наследница актеров редко делится подробностями личной жизни, но все-таки решила рассказать о радостном событии. Своим счастьем она поделилась в соцсети, разместив видео со свадьбы.

"Я до сих пор не осознала", — подписала ролик Полина. На кадрах девушка с женихом находятся на театральной сцене, влюбленные обмениваются кольцами, а затем бросаются в объятия друг друга.

Порошина невероятно рада, что ее дочь нашла свою любовь. Полине уже 30 лет, и Марии не терпелось погулять на свадьбе наследницы.

"Мама с шести лет пытается меня замуж выдать. Постоянно говорит: „твоя свадьба“, „до свадьбы заживет“, „уж замуж невтерпеж“… И так далее. И как только на горизонте появился бойфренд — все, у нее сразу возник план, как меня сбыть с рук", — шутила несколько лет назад в интервью Полина.

Напомним, что Мария Порошина и Гоши Куценко познакомились еще во время учебы в Школе-студии МХАТ. Этот роман развивался стремительно и вскоре начинающие актеры стали жить вместе. И хотя Мария и Гоша официально так и не поженились, многие считают, что они состояли в браке. За время, что Порошина и Куценко были вместе, у них успела родиться дочь Полина, взявшая фамилию отца. Общий ребенок не спас отношения звездной четы, однако они сумели остаться друзьями.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Несмотря на расставание родителей, Полина постоянно поддерживала связь с отцом. Мария никогда не препятствовала их встречам, за что Гоша даже спустя годы не уставал ее благодарить. Ожидаемо, дочь артистов пошла по их стопам. Сейчас ей уже 30 лет, Полина вовсю занимается развитием своей карьеры. С возрастом актриса все больше похожа на звездную маму.