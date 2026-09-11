Садальский сделал громкое заявление о загадочной смерти Цывиной: слишком много нестыковок

18 апреля 2019 года не стало Ирины Цывиной, которая была последней любовью легендарного артиста Евгения Евстигнеева. Бездыханное тело женщины обнаружил ее собственный сын, который в тот вечер вернулся домой с заработков вместе с другом.

Впоследствии Евгений Благонравов в эфире телешоу и в беседах со знакомыми станет рассказывать совершенно разные версии произошедшего. Сначала молодой человек поведает, что нашел тело мамы в ванной, а затем назовет местом обнаружения спальню. Уже тогда эта история вызывала немало вопросов со стороны следователей и журналистов. Некоторые бросались с обвинениями на Евгения. Официальной же причиной смерти актрисы Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.

Стас Садальский до сих пор не верит, что его коллега скончалась из-за проблем с сердцем. "Смерть Ирины Цывиной, вдовы Евгения Евстигнеева, окружена ореолом таинственности. Актрисы не стало 18 апреля 2019 года. У меня некоторые факты, до сих пор вызывают вопросы", — написал актер на своей странице в соцсети.

По словам Стаса, соседка Цывиной слышала грохот и крики из квартиры незадолго до смерти актрисы. Эксперты обнаружили на теле Ирины многочисленные травмы головы и спины. "Рану на затылке, ссадину на глазнице, ссадины области правого надплечья, закрытый полный перелом правого 11-го ребра по лопаточной линии и дефекты двенадцатых рёбер с обеих сторон", — перечислил Садальский.

Более того, артист припомнил, что дочь Цывиной публично заявляла, что актрису убили. "Она потребовала провести дополнительную проверку… Проверка написала "умерла во сне ночью"… Эх Ира, Ира…" — заключил Стас.