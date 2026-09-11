Владимир Путин заявил на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Нью-Дели, что в отношении России введено более 30 тысяч.

Внешнее давление запустило структурные изменения в российской экономике, которые сделали ее сильнее и мобильнее, отметил президент.

Путин добавил, что темпы роста экономики России за последние три года превышали среднемировые.

По словам российского лидера, которого цитирует ТАСС, за последние пять лет страны БРИКС обеспечили более 40% мирового ВВП, а вклад стран "Группы семи" составил 29%.

Задача - реализовать потенциал БРИКС на благо всех стран-участниц, подчеркнул Путин.

Россия готова вносить вклад в обеспечение энергетической и продовольственной безопасности в мире, готова к сотрудничеству со всем миром, в том числе с Западом, заключил глава государства.