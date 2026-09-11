Путин в Нью-Дели провел переговоры с Моди и выступил на Деловом форуме БРИКС

Свой рабочий визит в Индию Владимир Путин начал со встречи с Нарендрой Моди. В знак особого уважения индийский премьер на русском языке приветствовал российского президента. Уже по традиции Моди сделал подарок Владимиру Путину. В этот раз преподнес ему древнеиндийский трактат, который был переведен на русский язык. Книга считается священной у народов, проживающих на юге Индии, и, по словам Моди, поможет нашим странам стать ещё ближе. Перед переговорами оба лидера лично приветствовали каждого члена делегаций.

В общей сложности переговоры продлились около часа. Причем за последний год это уже третья встреча лидеров. В последний раз Владимир Путин и Нарендра Моди беседовали в конце августа в Бишкеке на саммите ШОС. Все это говорит о высоком уровне отношений между главами государств. Неслучайно на Деловой форум они поехали на одном лимузине. Как отметили журналисты, "автомобильная дипломатия" - это излюбленный способ общения двух лидеров.

Вместе они посетили международную промышленную выставку "Иннопром", на которой более сотни компаний из России и Индии представили свои передовые технологии в области машиностроения, энергетики и авиации. Лидеры пообщались с участниками и осмотрели некоторые экспонаты. Моди заинтересовали наши самолеты нового поколения: Ил-114, Sukhoi Superjet 100 и МС-21. По словам Владимира Путина, после введения западных санкций Россия научилась самостоятельно строить лайнеры из полностью отечественных компонентов.

На церемонию совместного фотографирования лидеров стран БРИКС Путин и Моди также прибыли вместе. Причем российского лидера долгое время не отпускали участницы Женского делового альянса БРИКС. Они попросили его сделать с ними отдельный снимок.

Во время выступления на пленарном заседании Делового форума Владимир Путин заявил, что Россия укрепила национальный суверенитет, опираясь на отечественный бизнес, науку и технологии. Одновременно с этим наша страна развивает отношения с надежными и предсказуемыми партнерами. А те государства, которые ввели против России санкции, сами же столкнулись с ростом госдолга, бюджетными проблемами и промышленным спадом.

"За последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС. Тогда как вклад "большой семерки" - так называемой "большой семерки", почему она большая, я не понимаю - составил всего 29%. Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половина этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения. А "семерка" дала только 18%"", - сказал президент России.

На форуме отдельно Владимир Путин коснулся темы конкуренции. По его словам, в попытке удержать экономическое лидерство Запад уничтожает трубопроводы, блокирует международные транспортные коридоры и захватывает суда. В свою очередь Нарендра Моди остановился на роли форума БРИКС, который стал крупнейшим в истории: "Мы должны работать каждый год, мы должны пересматривать наш прогресс каждый год. Пусть страны БРИКС двигаются вперед и ведут весь мир к процветанию".

А в соцсетях Индии огромную популярность набирает кадры рукопожатия Владимира Путина и бортпроводницы в Нью-Дели. Пользователи отмечают, что это был теплый и скромный жест со стороны российского лидера. Еще один ролик, ставший вирусным в Индии, - момент прилета российского борта номер 1. Местные жители начали приветствовать Путина еще до того, как самолет приземлился.

Суббота - ключевой день саммита. Главы государств обсудят актуальные проблемы международной повестки. Ключевые договоренности будут отражены в совместной декларации. В графике российского президента большое число двусторонних переговоров. И стало известно, что Путин пригласил Нарендру Моди посетить Россию. Индийский лидер примет участие в 24-м ежегодном российско-индийском саммите. Дату визита объявят позже.