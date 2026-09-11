Непопулярный немецкий канцлер пустился во все тяжкие. "Дамы и господа, ремиграция - это не что иное, как синоним этнической чистки по цвету кожи и происхождению", - из-за этих слов Мерц теперь рискует стать фигурантом уголовного дела. С заявлением об оскорблении и клевете в правоохранительные органы обратилась партия "Альтернатива для Германии". Один из пунктов предвыборной программы которой - ремиграция. То есть депортация иностранцев, нарушивших немецкие законы. В том числе и за это голосовали избиратели земли Саксония-Анхальт, где у "АдГ" – триумф. А вот бессвязную речь канцлера в Бундестаге журналисты назвали "позором" и "крахом немецких консерваторов", в рядах которых зреет раскол.

И то и другое, впрочем, без газа и за счет граждан. Каждый немец, подсчитал BILD, заплатил около 600 евро за отказ Берлина закупать российские углеводороды. В масштабах страны цифра астрономическая – более 50 миллиардов. Вопросом, где взять деньги, пишет Financial times, сегодня задаются во всех европейских столицах, заводя старую шарманку: "Сегодня есть около 240 миллиардов российских денег, которые заморожены на банковских счетах в Европе. Предлагается конфисковать эти активы и использовать их для финансирования помощи Украине".

В черную дыру уйдет и новый европейски транш – 6 миллиардов, о выделении которых заявила Еврокомиссия.

"Они не могут даже представить себе ситуацию, при которой дипломатическое урегулирование будет, как бы они сказали, в пользу русских. Европейская элита собирается и говорит между собой: "Да, мы просто будем игнорировать реальность". Но население уже не готово делать то же самое", - отметил Александр Меркурис, политический аналитик из Великобритании.

За поддержкой Зеленский отправился в Канаду. Снова клянчил оружие и подписал соглашение о столетнем сотрудничестве. В соцсетях - шквал гневных комментариев. Чтобы отблагодарить принимающую сторону за теплый прием, главарь режима даже подерзил Трампу. Ведь между Оттавой и Вашингтоном сейчас словно черная кошка пробежала.

В Канаде проживает крупная украинская диаспора. После Второй мировой войны именно туда бежали многие нацистские преступники из рядов запрещенных в нашей стране ОУН и УПА. Незаконный монумент которым в Польше лично демонтировал депутат Европарламента Гжегож Браун.

Примерно то же самое предлагают сделать и с "Женщиной в синем". Одиозная скульптура была установлена на Трафальгарской площади Лондона. Уверенная, современная, а главное - из народа. Чувство прекрасного у которого с мэрией почему-то не совпало. "Уродство" и "посмешище" - самые приличные комментарии.