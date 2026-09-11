Представители ЛДПР обсудили вопросы образования, "Зеленые" предложили День Невы

Зарплаты учителей, инициативы, по усовершенствованию ЕГЭ: вопросы образования обсуждала ЛДПР. На форум приехали родители, педагоги, авторы школьных программ. Отдельное внимание участники мероприятия уделили эмоциональному состоянию учащихся. По мнению экспертов, чтобы в школах была здоровая атмосфера, в каждой школе должен работать профессиональный психолог. Партия, в свою очередь, предлагает такие меры: в случае буллинга - штрафовать образовательное учреждение на 500 тысяч рублей.

В Екатеринбурге представители партии "Новые люди" вместе с пациентами, эндокринологами, юристами и общественными экспертами провел рейд по городским аптеками. Они проверяли наличие инсулина и расходных материалов для пациентов с диабетом. В рамках мероприятия представители партии представили новую инициативу - обязать крупные города создать неснижаемый стратегический запас жизненно важного препарата на полгода. Также они объявили о создании федерального штаба поддержки людей с диабетом. Он будет принимать обращения пациентов и помогать защищать их права.

Представители регионального отделения партии "Зеленые" выступили с инициативой учредить в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – День Невы. По их мнению, ежегодный праздник смог бы привлечь внимание к проблемам с загрязнением главной водной артерии Северной столицы, совместить экологическое просвещение с реальным мониторингом состояния реки.

Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. Избирательные участки работают три дня. Также отдать свой голос можно онлайн. Дистанционное голосование доступно в 32 регионах через портал Госуслуги, в Москве - на портале mos.ru.