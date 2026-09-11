Всего одна роковая ошибка: с чего началась онкология у Юдашкина

Валентин Юдашкин семь лет боролся с раком, но в итоге коварная болезнь оказалась сильнее. Модельера не стало 2 мая 2023 года. Кутюрье мог бы еще жить, если бы не совершил одну ужасную ошибку.

О диагнозе Юдашкин узнал в 2016 году. Модельер следил за здоровьем, каждый год он проходил плановый осмотр в хорошей американской клинике. Трепетно Валентин Абрамович относился к своему питанию, вредных привычек у него не было. Как же так вышло, что рак поразил почку модельера, а врачи это пропустили?

Как признался кутюрье, он сам совершил фатальную ошибку, пропустив ежегодный чек-ап. А через несколько месяцев Юдашкину стало плохо, он поехал в больницу, сдал анализы. Врачи огорошили модельера страшным диагнозом. Если бы Валентин Абрамович обратился к медикам чуть раньше, рак бы "поймали" на ранней стадии, лечение было бы другим, да и прогнозы тоже.

"Если бы Валя и его жена Мариночка пораньше обратились, раз в полгода заскочили бы в больницу сдать анализы, то не было бы такого", — говорил при жизни Иосиф Кобзон, подтверждая версию о роковой ошибке кутюрье.

За год рак пустил метастазы, которые поразили почти все внутренние органы модельера. Юдашкин перенес четыре полосные операции за 20 дней, это помогло лишь отстрочить смерть, пишет "Экспресс газета".

С новой силой и яростью болезнь вернулась в 2021 году. Опухоль добралась до головного мозга, требовалась новая операция и курсы химиотерапии. Однако силы на борьбу у модельера уже заканчивались.