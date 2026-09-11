Переиграл: Евгения Понасенкова исключили из реестра иноагентов

Минюст в пятницу вечером внес изменения в список иностранных агентов.

Согласно решению ведомства, в реестр внесены три человека. Это активистка Елена Матвеева, участница программы "Что? Где? Когда?" Екатерина Мереминская и общественник Ринат Мухаметов.

Также в перечень попали телеграм-канал "Канал визионера" и проект "Пермь-36".

В то же время министерство юстиции приняло решение об исключении из реестра иностранных агентов журналиста и историка Евгения Понасенкова. В сети он известен своими едкими высказываниями и фразой "Вы думаете, что я вас не переиграю, что я вас не уничтожу?"

В Минюсте пояснили, что Понасенкова исключили из реестра "в связи с утратой признаков иностранного агента".