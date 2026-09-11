При поиске найдены странные артефакты: последние новости об исчезновении семьи Усольцевых

28 сентября прошлого года в тайге пропала семья Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы семьи не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они не вернулись из тайги. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых.

В начале сентября при поиске семьи Усольцевых были обнаружены "артефакты". Однако подробности о характере данных находок не разглашаются из-за продолжающегося следствия.

"В некоторых местах найдены артефакты, действительно интересные, и нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть их на сегодняшний день. Не могу подробнее рассказать, потому что там следствие еще идет", — сказал глава поискового отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев в беседе с ТАСС.