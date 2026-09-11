Последние из людей: человечество перестало воспроизводить само себя

Человечество как единая популяция перестало воспроизводить себя самое. Именно такой вывод следует из исследования учёных Пенсильванского университета, которую утверждает что в 2026 году мировая рождаемость, вероятно, уже опустилась ниже уровня простого воспроизводства населения. Причём рождаемость быстро падает везде: и в богатых, и в бедных странах, и у христиан, и у мусульман, и у буддистов с индуистами. Теперь это не болезнь золотого миллиарда, это глобальная норма.

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Затерянный в густых камбоджийских джунглях величественный Ангкор-Ват когда-то был религиозным и деловым центром империи древних кхмеров. И доподлинно неизвестно почему опустел. Точно так же лишились былого величия цивилизации древних египтян и майя.

Однако на этот раз всё гораздо серьёзнее! Не просто "упадок", закат предрекают уже всему человечеству. Мы, словно знаменитая галапагосская черепаха Одинокий Джордж – последний представитель своего подвида, невесту которому безуспешно искали десятки лет, уйдем в вечность. Но это не скоро, и если верить громким заголовкам

"Не читайте докладов Пенсильванского университета перед обедом!" – ведь именно он всех и переполошил. Вывод – пугающий! Глобальный коэффициент рождаемости на женщину прямо сейчас составляет всего 2,2. То есть человечество перестало себя воспроизводить.

"Три фактора производства, как мы помним: труд, земля, капитал. Что такое труд? Это капитал. Если не будет человека, то не будет ничего. Те самые трудовые ресурсы, без которых невозможен процесс производства никакого и никогда", - говорит Нина Русанова, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института социальной демографии ФНИСЦ РАН.

Впрочем, до края демографической пропасти еще далеко. Пока работает инерция. На пиковый показатель в 9 миллиардов человек, по оценке авторов доклада, мы выйдем к 2056 году. Брать еще выше предлагает ООН, по прогнозам которой к середине 80-х население Земли составят почти 10 с половиной миллиардов человек. А вот дальше - неминуемое крутое демографическое пике.

Ведь "траектория вымирания" уже зафиксирована в 219 странах из 236 исследуемых. И тут у специалистов первый вопрос: откуда данные и можно ли им в принципе верить? Одно дело государства с высоким уровнем развития медицины и чёткой статистикой, а другое - беднейшие страны Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Где процесс появления на свет юридически даже не всегда фиксируется.

"Важен ответ на вопрос, насколько доклад отражает реальность. Есть территории, заселенные людьми, где не ступала нога переписчика. Это внутренние территории той же Индии, Тибет… Сколько там народу? Мы не знаем", - говорит Дмитрий Журавлёв, генеральный директор Института региональных проблем.

"Какие-то племена, до которых не доберешься. Какие-то есть дети, которые вот не учтены", - соглашается Нина Русанова.

Эта часть мира, кстати, традиционно и отвечала за глобальное воспроизводство. Тех же стремительно стареющих европейцев власти планировали заменить мигрантами. Те должны были работать, правильно голосовать на выборах и как-то ассимилироваться. Но пазл не сложился. Заповедь "плодитесь и размножайтесь" не работает. Причины разные! Урбанизация, изменение уклада жизни, но главное – финансы. Дети многим не по карману.

Сингапур пошел на беспрецедентные меры – каждый ребенок до достижения им 17 лет в форме пособий и грантов будет получать до 70 тысяч местных долларов! В пересчете на рубли это около 5 миллионов. Ведь сейчас коэффициент рождаемости в стране всего 0,87! А каждый пятый гражданин старше 65 лет.

"Исследование показывает, что доступное и качественное образование, хороший детский сад, связаны с более высокими показателями рождаемости", - говорит Анна Роткирич, демограф.

Они же, однако, через какое-то время играют с демографией злую шутку.

"Чем больше у женщин возможностей для образования, тем меньше у нее будет детей. Доступ к среднему образованию откладывает вступление в брак, следовательно, и рождение первенца", - говорит Бринту Захара Сакор, демограф.

Удивительно, но у наших мам и бабушек таких проблем не было. Им как-то удавалось совмещать все и сразу. Эксперты поясняют: плюсы вроде доступного образования стали минусами не просто так.

В нашей стране пропаганда идеологии чайлдфри,то есть сознательного отказа от рождения детей, запрещена. Однако в западных соцсетях принципиально иной образ успешного успеха! Гордых, независимых, одиноких и бездетных… Ведь с точки зрения технологических гигантов, большинство людей – лишний биомусор. Мол, нас слишком много для этого прекрасного мира.

"Мы должны остановиться, иначе это станет нашей погибелью! Чтобы мы имели представление о темпах роста населения, в Бангладеш произошел ураган, в результате которого погибло 139000 человек. Сколько времени потребовалось Бангладеш, чтобы восстановить свою численность? Всего 2 с половиной недели!" - пугает Александра Пол, актриса.

"В некоторых местах нужно остановить рост населения и даже поощрять депопуляцию", - призывает Филип Кафаро - доцент кафедры философии Университета штата Колорадо.

Все эти "прекрасные люди" во главе с идеологами Давосского форума потом конечно оправдывались, мол, нас не так поняли. Как, видимо, и авторов еще одного доклада с вроде бы благозвучным названием "Устойчивое развитие", для достижения, которого всего-то нужно вдвое сократить население Земли.

"Большую часть изменений, по мнению специалистов, можно добиться, предоставив женщинам в странах с низким уровнем дохода услуги по планированию семьи. Среди преимуществ — восстановление среды обитания и сохранение диких видов, сокращение выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ, уменьшение конфликтов из-за ресурсов и сокращение глобальной бедности", - говорится в докладе.

"Победа цивилизации над культурой — это победа человека над собственным выживанием. Да вот, культура предполагает, что да нужно любить, нужно жениться, нужно рожать, а цивилизация этого не предполагает цивилизация предполагает, что должно быть как можно удобнее и без дополнительных напряжений и усилий, а детеныш человеческий с этим несовместим в принципе. Демографией всегда пользуюсь как политическим оружием", - рассуждает Дмитрий Журавлёв, генеральный директор Института региональных проблем.

Так, что выводы всех этих научных или не очень докладов могут быть не констатаций фактов, а стратегией "светлого будущего". В котором места, увы, хватит не всем. Однако это именно тот случай, когда вклад в спасение человечества, в прямом смысле слова может внести каждый!