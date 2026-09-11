Эксперты бьют тревогу - ситуация с выходом медведей к людям скоро станет еще хуже

В интернете сотни подобных роликов: вот вахтовики кормят мишку, а тут водитель автомобиля общается с подросшим медвежонком. Подобные видео в какой-то степени создают иллюзию того, что этот зверь не так уж и опасен. Но смешного тут, конечно, мало. Особенно, когда на тебя бежит медведь. Или, что еще хуже, медведица, которая защищает свое потомство. Такую ситуацию снял на видео охотник Александр Мороз. Проявил профессионализм и железную выдержку, не став стрелять, так как медведица лишь имитировала атаку. Но так бывает далеко не всегда.

В Красноярском крае в начале сентября медведь в один день растерзал сразу двух женщин. Они отправились в лес за грибами, откуда уже не вернулись. Еще один трагический случай в середине августа произошел в республике Алтай. В районе села Артыбаш медведь насмерть загрыз 29-летнюю туристку. Зверь пришёл в лагерь ночью, разорвал палатку и утащил девушку в лес. Местные жители и жених погибшей, накануне сделавший ей предложение, пытались отбить туристку у хищника, но спасти ее не удалось.

В 2026 году случаи нападения медведей на людей и выходов зверей к населенным пунктам фиксировали сразу в нескольких регионах Сибири. В начале сентября нападение медведя на охотников произошло под Братском в Иркутской области. Пострадал 52-летний мужчина, участвовавший в мероприятиях по регулированию численности животных. В Закаменском районе Бурятии зверь напал на мужчину примерно в двух километрах от села Хуртага. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в центральную районную больницу. На фоне участившихся выходов хищников глава Бурятии Алексей Цыденов назвал ситуацию аномальной и призвал жителей временно отказаться от походов в лес. Впрочем, медведи стали частными гостями и в крупных городах. К примеру, в Тюмени.

В этом году медведи неоднократно появлялись и возле заимки отшельницы Агафьи Лыковой в Хакасии. В начале сентября директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий сообщал о новом появлении зверя рядом с ее жильем. И теперь там дежурят волонтеры. Рост числа выходов медведей к людям специалисты связывают сразу с несколькими факторами: нехваткой естественных кормов, доступностью пищевых отходов возле населенных пунктов и сезонной активностью животных. В отдельных регионах власти также говорят о высокой численности хищников.

В естественной среде обитания медведь - на вершине пищевой цепочки. И у него, по сути, нет врагов, которые могли бы на него охотиться. Кроме человека, разумеется. Однако добыча этого зверя, говорят специалисты, сейчас не особенно популярна. Ни с коммерческой точки зрения, ни с любительской. Во-первых, охоту на этого зверя достаточно сложно и затратно организовать. Во-вторых, мясо медведя часто бывает заражено. В-третьих, охота на такого крупного и свирепого хищника опасна для самого охотника. И на такой риск идут далеко не многие. В итоге квоты на отстрел медведей в регионах не выбираются. А популяция зверя растет.

"Те цифры, которые дают департаменты охоты для отстрела медведей охотниками, они берутся не просто так с потолка. Они берутся так, чтобы популяция оставалась стабильной и чуть-чуть росла. Вот, например, если на регион дают сто медведей, то сто медведей и надо отстрелять. Отстреляешь больше - будет падение. Отстреляешь меньше - будет рост. А отстреливают в лучшем случае сорок. А обычно - двадцать медведей из ста. То есть у нас образуется огромный карман для роста численности. И этот карман существует уже более двадцати лет", - объяснил Михаил Кречмар, кандидат биологических наук, охотовед.

В центральной России и на юге страны ситуация лучше. Впрочем, и там популяция медведя увеличивается. И фиксируются выходы животных к людям. В Красной поляне животное вообще забрело на территорию пятизвездочного отеля Другое видео сделано год назад в Бабынинском районе Калужской области, где за сорок лет никто никогда не видел медведей. И вот - увидели.

При встрече с медведем специалисты советуют не паниковать. Попытаться отогнать зверя голосом, подняв над головой рюкзак или куртку. Так вы будете казаться зверю больше и он с большой вероятностью уйдет. На всякий случай при походе в лес нужно иметь при себе петарды или перцовый баллончик. Все это пригодится, если медведь вас уже заметил. А если вдруг вы заметили его первым, лучше не беспокоить мишку.

"Вы идете по тропе, медведь вас не видит. Он чем-то занят, копается. Увидели его. Остановились. Тихо-тихо отошли. На триста метров, на пятьсот. Посидели, подождали полчаса. И через полчаса возвращаетесь на то место. И вас уверяю, что ни вы его больше не увидите, ни он вас", - говорит Кречмар.

Однако, это все же не решение проблемы, говорят эксперты. Для этого нужны более кардинальные меры. Причем на уровне государства.

"Надо просто разово решить проблему. Медведей должно быть мало. Возле города их быть не должно вообще", - заявил Дмитрий Беленюк, преподаватель Красноярского аграрного университета, охотовед.

Впрочем, и одним только отстрелом, пусть и контролируемым, не обойтись. Медведя в населенных пунктах привлекает не человек, а свалки.

"Если мы сделаем недоступными мусорные баки, помойки, мусорные кучи, на которые вывозятся пищевые отходы, мы сократим на 90 процентов все конфликты". - говорит Кречмар.

Но пока проблема налицо. И в ближайшее время она может заметно усугубиться. Особенно на юге Сибири.

"У нас на всем юге Сибири от Кемеровского края до Приморского края неурожай основного нажировочного корма для бурого медведя - шишек сибирского кедра. Я не уверен, что пик медвежьей опасности у нас не наступит через месяц. Тогда, когда им придется идти в берлоги. Обычно это привязано к этому моменту", - заключил Кречмар.

Медведь, который не впал в зимнюю спячку, его называют шатуном, представляет еще большую опасность для человека и домашних животных. В заснеженном зимнем лесу добыть пищу практически невозможно. Медведь не может найти ягоды, орехи, коренья или рыбу, поэтому вынужден искать альтернативные источники корма. Проявляя при этом повышенную агрессию и непредсказуемость.