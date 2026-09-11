50 лет без Мао: как выходец из деревни заложил основы одной из главных сверхдержав планеты

Кадры снимала команда советских кинооператоров: на груди Мао Цзэдуна лента, на которой золотой пудрой написана его новая высшая должность - председатель правительства. 1 октября 1949 года вчерашний революционер на площади Тяньаньмэнь объявил о создании нового государства - Китайской Народной Республики.

С тех пор страна изменилась до неузнаваемости, но изображения Мао можно встретить повсюду. В центре Пекина полвека назад построен Мавзолей, где до сих покоится тело лидера, стройматериалы специально привозили из разных регионов страны, в работах участвовали 700 тысяч добровольцев. А в городе Шаошань в провинции Хунань сохранен дом, в котором он родился. Там же действует большой мемориальный музей. Для многих китайцев это не просто туристическое место, а одна из точек национальной памяти.

"Фигура Мао Цзэдуна в обществе считается отцом основателем того самого нового Китая, как в народе называют Китайскую Народную Республику, и сегодня мы наблюдаем большие результаты этого государства, этой страны, этой системы. Отношение к фигуре очень уважительное - и этому способствует и позиция нынешнего руководителя Китая", - отметил Сергей Санакоев, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам.

Одно из самых показательных фото, сделанных в начале 20 века, - голодающий китайский ребёнок. Мао Цзэдун, родившийся в 1893 году, рос в стране, где подобные картины не были исключением. Нищета, неграмотность, зависимость крестьян от землевладельцев - так выглядела повседневность миллионов китайцев. После свержения монархии в 1911-м лучше не стало - Китай пережил политическую раздробленность и эпоху военных правителей, затем гражданскую войну, а позже - масштабное японское вторжение. Сам Мао был из семьи зажиточных крестьян. И имел возможность учиться.

В 20 лет он оказался в Пекине, где познакомился с китайскими марксистами и идеями Ленина.

"Он очень много читал. Есть фотография в последние годы - его какая-то койка и рядом такая кровать, но вся заваленная просто горой книг. Причём как современных газет и работ Ленина-Сталина, так и всякая китайская классика, причем от исторических трудов до поэзии", - рассказал Сергей Дмитриев, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, историк-китаист.

При этой начитанности Мао Цзэдун не был скромным философом. Он служил в армии. В 1927 году организовал крестьянское восстание. А осенью 1931-го был одним из тех, кто внутри страны создал отдельное государство - Китайскую Советскую Республику. Она состояла из 10-ти районов, и там проживало несколько миллионов человек. При поддержке советской власти китайские коммунисты воевали с переменным успехом, однако Мао постепенно формировал собственную стратегию революции.

"Первое поколение лидеров компартии были такими классическими марксистами, многие из них учились в Советском Союзе. Они делали ставку на рабочих, на города. А он как раз выступал очень рано за то, что в Китае рабочих очень мало и нужно делать ставку на крестьян. Деревня окружает города - это тоже одно из выражений Мао Цзэдуна. И это была большая удача. Он выдвинулся. Стал одним из известных лидеров, про него впервые написали в "Правде", - продолжает Дмитриев.

Когда в 1949 году была создана Китайская Народная Республика, Мао Цзэдун сказал еще одну яркую фразу: "Женщины держат половину неба". Он использовал эту метафору, чтобы подчеркнуть огромный вклад женщин в строительство нового общества. Они получили значительно более широкий доступ к образованию, труду и общественной жизни. Кстати, несколько лет назад Байден будучи президентом США процитировал Мао и не понял этого. За что был высмеян прессой.

Главным союзником Китайской Народной Республики был Советский Союз. В 1949 году у советских граждан было два главных события - 70-летие Сталина и визит Мао Цзэдуна в Москву. С Хрущевым такой химии у них не сложилось. Лидеры виделись в том числе в Москве - это был второй и последний выезд Мао Цзэдуна за границу.

"Вообще, он не был согласен на роль сателлита.Он считал, что он если не равновеликая фигура Хрущеву, то как минимум сразу после него. В 60-е и начале 70-х не было в мире более ожесточенных противников, чем Советский Союз и Китайская Народная Республика. Советский Союз вкладывал огромные деньги в укрепление дальневосточной границы и Монголии. Китай постоянно ждал советских танков и переносил промышленность с севера Китая на юг. Это там до сих пор чувствуется. В начале 70- х из-за опасений вторжения Советского Союза – мнимого или возможного, тут трудно сказать - Китай пошел на сближение с США", - добавил Дмитриев.

В 1972 году Мао совершил ход, который еще недавно казался невозможным: принял в Пекине президента США Никсона. Интерес к изменению баланса сил оказался важнее идеологических разногласий. Мао умел договариваться, если того требовали интересы Китая. При этом слабости он никогда не показывал. Одна из его самых известных цитат: "Винтовка рождает власть". В разгар Холодной войны Мао демонстрировал, что Китай невозможно запугать даже угрозой ядерного конфликта.

"Он, как известно, говорил, что Китай не боится ядерной войны, потому что пусть погибнет половина населения Китая, но второй половины хватит, чтобы потом заселить землю заново и построить коммунизм. В речах он не боялся никаких мировых войн, в том числе ядерных", - объяснил Дмитриев.

В современном Китае сборник цитат Мао до сих пор читают миллионы. Большим тиражом в мире печаталась только Библия. В соцсетях к его трудам обращаются как к источнику советов о стойкости, стратегии и преодолении трудностей. В 2025 году "Избранные произведения Мао Цзэдуна" возглавили список выдачи библиотеки пекинского Университета Цинхуа. А посещаемость мемориала с монументом молодому Мао выросла с 6 миллионов человек в 2016 году до 19 миллионов в 2025-м.

Многие восхищаются дальновидностью Мао - при нем Китай получил ядерную бомбу и запустил первый спутник в космос. Создавались основы промышленности, массового образования, здравоохранения и обороны. Однако отдельный вопрос - какой ценой проводились преобразования. Попытка "Большого скачка" должна была за несколько лет превратить аграрную страну в индустриальную державу. Крестьян объединяли в народные коммуны, а во дворах строили примитивные печи для выплавки металла. Чрезмерное изъятие зерна и неурожаи привели к массовому голоду и гибели миллионов людей.

В Китае Мао Цзэдун стал объектом беспрецедентного культа личности. А всех несогласных подвергали репрессиям. Но в современном Китае на прошлое смотрят без отрицания. Считается, что у Мао 70 процентов заслуг и 30 процентов ошибок.

"Китайцы делают выводы и стараются не повторять ошибок. Китайская компартия и научно-историческое сообщество не скрывают тех явно неположительных моментов, которые были в биографии Мао Цзэдуна. Это, конечно, и культурная революция. Но об этом прямо все говорят. Это прямо обсуждают", - указал Санакоев.

Мао Цзэдун умер 9 сентября 1976 года в возрасте 82 лет. На церемонию прощания в Пекине пришли сотни тысяч людей. Он не увидел современного китайского экономического чуда. Бурный рост произошел уже после его смерти. Но фундамент нового государства - независимость, представление Китая о себе как о самостоятельном центре силы - сформировался именно в эпоху Мао. Сейчас в КНР говорят - Мао создал новый Китай, а его преемники сделали этот Китай богатым. Да и дружба наших народов началась тогда. "Русский с китайцем братья навек" - из этой песни, как бы кому ни хотелось, слов не выкинешь.