Кремль объяснил, почему тяжело предсказывать результативность переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в разговоре с "Известиями", что Москва остается открытой для переговоров по украинскому урегулированию.

Более того, Россия надеется, что в обозримой перспективе удастся провести трехстороннюю встречу с участием Украины и США.

Но какова будет результативность этого диалога - предсказать тяжело, отметил представитель Кремля. Причина в том, объяснил Песков, что с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков допустил, что трехсторонние переговоры в формате "Россия - США - Украина" могут продолжиться в Абу-Даби.