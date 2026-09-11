Путин поблагодарил ЮАР за поддержку

Россия благодарна ЮАР за поддержку ее инициатив в ООН. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с президентом этой африканской республики Сирилом Рамафосой.

Российский лидер отметил, что Москва и ЮАР находятся в постоянном контакте. В прошлом году в Санкт-Петербург приезжал вице-президент страны.

"Отмечаем общность наших подходов к ключевым международным, региональным проблемам. И, конечно, Россия уделяет особую внимание всестороннему развитию отношений вообще со странами Африки в целом", - сказал Путин.

В свою очередь Рамафоса выразил надежду на увеличение товарооборота между странами и развитие торговых отношений во многих отраслях.