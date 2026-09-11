В Кремле назвали чепухой требование Японии изменить новую карту мира ООН

Правительство Японии обратилось к создателям карты Equal Earth и потребовало изменить на ней принадлежность южной части Курильских островов. Они обозначены как российская территория.

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал инициативу японских властей.

"Чепуха какая-то, просто чепуха", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее Япония пригрозила России некими "мерами" из-за визита Владимира Путина на Курилы. Москва же любые претензии Токио на эти территории отвергает, напоминая: Курилы вошли в состав нашей страны по итогам Второй мировой войны в соответствии с требованиями международного права. Поэтому российский суверенитет над архипелагом неоспорим и не подлежит обсуждению.