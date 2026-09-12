Ночью 12 сентября средства ПВО сбили над Россией 230 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 230 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 13 регионов и акватории двух морей – Чёрного и Азовского. Средства ПВО сработали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской областях и в Крыму.

В Таганроге при падении обломков БПЛА загорелось здание магазина. В Самарской области после попытки ВСУ атаковать промпредприятия госпитализирован один человек. В Белгородской области в результате атаки противника погибла мирная жительница.