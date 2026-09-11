Медведев высказался о темпах набора контрактников: "Даже выше запланированных"

Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ заявил, что Украина разгоняет "пургу" про то, что Россия на пороге мобилизации: необходимости в ней нет, передает "Интерфакс".

Как уточнил Медведев, темпы набора контрактников в России - даже выше запланированных уровней на начало сентября, а вот укомплектованность некоторых подразделений ВСУ сейчас на уровне 20-30%.

По словам Медведева, Россия должна довести до конца СВО, поставить точку, чтоб потом никто не пытался "заново все отматывать".

Что же касается звучащих из уст западных политиков заявлений о неких "планах" России напасть на Европу, то это "такой же бред, как разговоры о мобилизации".