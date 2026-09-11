Россиян призвали не поддаваться панике из-за сообщений о якобы вспышке ковида в Таиланде

Ассоциация туроператоров России сообщила, что ситуация с заболеваемостью ковидом в Таиланде рутинная: в дождливый период обычно наблюдается сезонный рост респираторных инфекций, штамм знакомый, летальность низкая, передает ТАСС.

Всплеска обращений туристов к врачам по страховым полисам в Таиланде с COVID-19 нет, добавили в АТОР.

Также в ассоциации подчеркнули, что "поводов для паники" нет. А распространяемые слухи о новом штамме не соответствуют действительности.

Ситуацию в АТОР охарактеризовали как "классический пример рециркуляции старых фейков".