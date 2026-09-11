Владимир Путин заявил, что происходящее сейчас в Европе стало результатом системных ошибок западных глобалистов в политике, сфере безопасности и экономике, передает ТАСС.

Президент России при этом отказался комментировать победу партии "Альтернатива для Германии" на выборах в ФРГ, так как это событие внутриполитического характера.

По словам российского лидера, участие России в "Восьмерке" не являлось полноценным членством. После распада СССР западные глобалисты почувствовали, что им позволено все, а допущенные ими ошибки продолжают накапливаться.

Как отметил Путин, Запад сразу поставил себе цель втащить Украину в НАТО после кровавого госпереворота в Киеве в 2014 году. А сейчас европейские элиты пугают свое население мнимой угрозой со стороны России.

Россия продает энергоресурсы по ценам, которые образуются рыночным путем, добавил президент. Что касается Европы, то ее ошибки в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ для самих же европейцев.