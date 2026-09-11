Владимир Путин заявил, что Европа подталкивает свои страны к войне с Россией, передают "Известия".

При этом, подчеркнул президент, у России нет никаких оснований для этого конфликта, так как "все было решено по итогам Второй мировой войны".

Как уточнил российский лидер, население Европы осознает, что их руководители подталкивают страны к войне, этим и объясняются результаты "АдГ" на выборах в Германии.

Тем не менее надо понимать, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией, добавил Владимир Путин.