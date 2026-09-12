Учебу по субботам для школьников хотят сделать необязательной

Все школы должны перейти на пятидневную учебную неделю, а занятия по субботам должны остаться необязательными. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.



"Вижу необходимость перехода на пятидневную учебную неделю. А учеба по субботам должна быть факультативна и зависеть от желания учеников. И странно, что у нас в основном у всех пятидневная рабочая неделя, но у некоторых школьников бывают шестидневки", — сказал он "РИА Новости".



Как пояснил автор инициативы, у детей должно оставаться свободное время на личные дела и самореализацию. Не менее важно, чтобы у них была возможность восстановиться после учебы, что рекомендуют психологи и медики, отметил Гриб.



На сегодняшний день в некоторых российских школах сохраняется шестидневная учебная неделя, при которой обязательные уроки проводятся в субботу. Решение о введении такого графика каждая образовательная организация принимает самостоятельно.