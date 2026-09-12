Трамп уверен, что в будущем историки назовут его спасителем США

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что в будущем историки будут упоминать его как спасителя США. Своими мечтами он поделился в интервью телеканалу Fox News.

"Когда будут написаны книги, думаю, в них скажут: "Я спас страну". Я правда в это верю. Я спас эту страну", — сказал Трамп.

Он также заверил, что до его возвращения в Белый дом США "катились в пропасть".

При этом ранее американский лидер заявил об отсутствии надежды на то, что кто-либо займется увековечиванием его памяти. По словам Трампа, памятник себе ему придется поставить самостоятельно еще при жизни.