В Архангельской области объявлен траур по погибшим в ДТП с лесовозом

Сегодня в Архангельской области объявлен день траура по жертвам страшного ДТП с участием микроавтобуса и лесовоза. Жертвами аварии стали 13 человек, в том числе трое детей. Восемь пассажиров автобуса пострадали. Состояние троих медики оценивают как крайне тяжелое.

Накануне вечером на трассе М-8 столкнулись пассажирский микроавтобус, гружёный лесовоз и легковой автомобиль. По предварительным данным, водитель маршрутки во время обгона выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

От удара все три машины оказались в кювете. Прокуратура проверяет состояние дороги на месте происшествия, следственный комитет возбудил два уголовных дела.