Хуситы разбомбили ключевой нефтепровод на Ближнем Востоке

Саудовская Аравия заявила о полной остановке работы ключевого нефтепровода "Восток-Запад". Решение было принято после серии атак беспилотниками с территории Ирака. Ответственность уже взяли на себя повстанцы из числа йеменских хуситов. По официальной просьбе Багдада Эр-Рияд воздержался от ударов возмездия, чтобы избежать полномасштабной эскалации в регионе.

Нефтепровод "Восток-Запад" играет значительную роль в энергетической безопасности: он позволял перекачивать углеводороды в обход перекрытого Ормузского пролива напрямую к портам на Красном море. Блокировка маршрута может спровоцировать новый скачок мировых цен на нефть.

Вашингтон пообещал предоставить Саудовской Аравии разведданные, в королевство уже прибыл глава Центрального командования США Бред Купер и более ста американских военных советников.

Между тем, йеменские хуситы по-прежнему удерживают порт Моху и стратегически важный остров Перим в Красном море, блокируя судоходство по Баб-эль Мандебскому проливу.