На Харьковском участке спецоперации бойцы "Северной" группировки продолжают сжимать кольцо окружения вокруг формирований националистов. Операторы БПЛА находят и уничтожают замаскированные укрытия и пехоту ВСУ, прикрывая российские штурмовые группы. За сутки в котле ликвидированы ещё 35 боевиков.

А на Добропольском направлении экипаж танка Т-90, несмотря на удары украинских дронов, совершил 15-километровый марш-бросок, чтобы отвлечь противника, обеспечив безопасное продвижение наших передовых отрядов.