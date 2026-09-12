В Ново-Переделкино открылся современный геронтологический центр

В столичном районе Ново-Переделкино открыли обновлённый геронтологический центр "Западный". Как сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях, здание модернизировали по новому стандарту. В трёх корпусах будут проживать 460 москвичей старшего возраста, которым требуется круглосуточный уход квалифицированных специалистов.

В центре создана удобная и безбарьерная среда. Есть открытые террасы и зоны отдыха. Кроме того, размещён второй в городе симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода. В нём предусмотрены реабилитационные занятия для проживающих. А главное - необходимые знания смогут получить не только специалисты, но и те, кто ухаживает за близкими дома.