На Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбург съехались тысячи гостей

Екатеринбург встречает гостей из разных стран мира. Сегодня в городе стартует Международный фестиваль молодёжи. Заявлены более 10 тысяч участников. Их ждёт насыщенная программа, но главное - общение друг с другом и знакомство с нашей страной.

Чтобы оказаться в России, эти молодые люди провели в дороге 40 часов. Путь из Бразилии - не близкий. Летели с несколькими пересадками, а энергии столько, будто ни капли не устали – гости полны ожиданий.

Здесь и та самая Ангелиха Черилин из Индонезии, которая плакала от счастья, получив одобрение своей заявки. В соцсетях её трогательную реакцию посмотрели свыше четырёх миллионов человек. Впечатления от России оказались ещё лучше ожиданий: "Все такие приветливые. Спасибо России за то, что даёт нам платформу для встреч и обсуждений, и объединяет нас по всему миру".

И также думают 10 тысяч представителей из 191 страны. Впервые в истории заявок от зарубежных участников больше чем от россиян - на 32 тысячи. Одной из главных площадок фестиваля станет выставка, посвящённая разным сферам жизни.

30 тысяч квадратных метров, семь тематических направлений. Каждая площадка - интерактивная, экспонаты можно смело трогать. Организаторы уверены, что так знакомство с Россией получится ещё более полным.